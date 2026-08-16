قیمت امروز Polywog

قیمت لحظه‌ ای Polywog (POLYWOG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.93% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POLYWOG به USD برابر با $ 0 برای هر POLYWOG می‌ باشد.

توکن Polywog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,205 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M POLYWOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POLYWOG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POLYWOG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -2.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Polywog (POLYWOG)

ارزش بازار $ 23.21K$ 23.21K $ 23.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.21K$ 23.21K $ 23.21K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,983,866.749642 999,983,866.749642 999,983,866.749642

ارزش بازار فعلی Polywog برابر است با $ 23.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POLYWOG برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999983866.749642 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.21K است.