قیمت امروز pMINT

قیمت لحظه‌ ای pMINT (PMINT) در حال حاضر برابر با $ 0.03337448 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PMINT به USD برابر با $ 0.03337448 برای هر PMINT می‌ باشد.

توکن pMINT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 674,845 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.22M PMINT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PMINT در بازه‌ ای بین $ 0.03324443 (حداقل) و $ 0.03683797 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.121499 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02371302 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PMINT طی یک ساعت گذشته به میزان -1.75% و در هفت روز اخیر به میزان -0.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.21K رسیده است.

اطلاعات بازار pMINT (PMINT)

ارزش بازار $ 674.85K$ 674.85K $ 674.85K حجم (24 ساعته) $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 677.24K$ 677.24K $ 677.24K سرمایه در گردش 20.22M 20.22M 20.22M عرضه کل 20,292,300.761840522 20,292,300.761840522 20,292,300.761840522

ارزش بازار فعلی pMINT برابر است با $ 674.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.21K. عرضه در گردش PMINT برابر است با 20.22M، و عرضه کل آن 20292300.761840522 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 677.24K است.