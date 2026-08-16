قیمت امروز Planet Fatness

قیمت لحظه‌ ای Planet Fatness (PHAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PHAT به USD برابر با $ 0 برای هر PHAT می‌ باشد.

توکن Planet Fatness در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,163.62 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 789.34M PHAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PHAT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PHAT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +6.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Planet Fatness (PHAT)

ارزش بازار $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K سرمایه در گردش 789.34M 789.34M 789.34M عرضه کل 999,275,891.35448 999,275,891.35448 999,275,891.35448

ارزش بازار فعلی Planet Fatness برابر است با $ 18.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PHAT برابر است با 789.34M، و عرضه کل آن 999275891.35448 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.16K است.