قیمت امروز Pikaboss

قیمت لحظه‌ ای Pikaboss (PIKA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIKA به USD برابر با $ 0 برای هر PIKA می‌ باشد.

توکن Pikaboss در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,484,346 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69T PIKA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIKA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIKA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -1.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Pikaboss (PIKA)

ارزش بازار $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M سرمایه در گردش 420.69T 420.69T 420.69T عرضه کل 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Pikaboss برابر است با $ 6.48M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PIKA برابر است با 420.69T، و عرضه کل آن 420690000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.48M است.