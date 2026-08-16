قیمت امروز PepeFork

قیمت لحظه‌ ای PepeFork (PORK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PORK به USD برابر با $ 0 برای هر PORK می‌ باشد.

توکن PepeFork در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,844,666 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 330.43T PORK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PORK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PORK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +7.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PepeFork (PORK)

ارزش بازار $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M سرمایه در گردش 330.43T 330.43T 330.43T عرضه کل 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PepeFork برابر است با $ 5.84M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PORK برابر است با 330.43T، و عرضه کل آن 420690000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.84M است.