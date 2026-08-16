قیمت امروز PCGAMEFI

قیمت لحظه‌ ای PCGAMEFI (PCGAMEFI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PCGAMEFI به USD برابر با $ 0 برای هر PCGAMEFI می‌ باشد.

توکن PCGAMEFI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,453 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 502.50M PCGAMEFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PCGAMEFI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PCGAMEFI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -9.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PCGAMEFI (PCGAMEFI)

ارزش بازار $ 28.45K$ 28.45K $ 28.45K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.45K$ 28.45K $ 28.45K سرمایه در گردش 502.50M 502.50M 502.50M عرضه کل 502,497,759.71084356 502,497,759.71084356 502,497,759.71084356

ارزش بازار فعلی PCGAMEFI برابر است با $ 28.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PCGAMEFI برابر است با 502.50M، و عرضه کل آن 502497759.71084356 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.45K است.