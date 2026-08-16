قیمت امروز Paxi Network

قیمت لحظه‌ ای Paxi Network (PAXI) در حال حاضر برابر با $ 0.00576342 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAXI به USD برابر با $ 0.00576342 برای هر PAXI می‌ باشد.

توکن Paxi Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 301,262 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 57.77M PAXI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAXI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.084414 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00521547 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAXI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 441.82 رسیده است.

اطلاعات بازار Paxi Network (PAXI)

ارزش بازار $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K حجم (24 ساعته) $ 441.82$ 441.82 $ 441.82 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 416.49K$ 416.49K $ 416.49K سرمایه در گردش 57.77M 57.77M 57.77M عرضه کل 72,766,131.64735 72,766,131.64735 72,766,131.64735

ارزش بازار فعلی Paxi Network برابر است با $ 301.26K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 441.82. عرضه در گردش PAXI برابر است با 57.77M، و عرضه کل آن 72766131.64735 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 416.49K است.