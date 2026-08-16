قیمت امروز Palladium Network

قیمت لحظه‌ ای Palladium Network (PLLDV3) در حال حاضر برابر با $ 0.382553 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PLLDV3 به USD برابر با $ 0.382553 برای هر PLLDV3 می‌ باشد.

توکن Palladium Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,041,073 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 51.85M PLLDV3 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PLLDV3 در بازه‌ ای بین $ 0.359813 (حداقل) و $ 0.394664 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.83 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.221161 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PLLDV3 طی یک ساعت گذشته به میزان +2.41% و در هفت روز اخیر به میزان -4.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 87.92K رسیده است.

اطلاعات بازار Palladium Network (PLLDV3)

ارزش بازار $ 20.04M$ 20.04M $ 20.04M حجم (24 ساعته) $ 87.92K$ 87.92K $ 87.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.05M$ 20.05M $ 20.05M سرمایه در گردش 51.85M 51.85M 51.85M عرضه کل 52,643,000.0 52,643,000.0 52,643,000.0

ارزش بازار فعلی Palladium Network برابر است با $ 20.04M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 87.92K. عرضه در گردش PLLDV3 برابر است با 51.85M، و عرضه کل آن 52643000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.05M است.