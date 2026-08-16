قیمت امروز PairPunk

قیمت لحظه‌ ای PairPunk (PAIR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAIR به USD برابر با $ 0 برای هر PAIR می‌ باشد.

توکن PairPunk در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,475.98 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.24M PAIR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAIR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAIR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -26.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PairPunk (PAIR)

ارزش بازار $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.48K$ 19.48K $ 19.48K سرمایه در گردش 999.24M 999.24M 999.24M عرضه کل 999,237,240.0 999,237,240.0 999,237,240.0

ارزش بازار فعلی PairPunk برابر است با $ 19.48K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PAIR برابر است با 999.24M، و عرضه کل آن 999237240.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.48K است.