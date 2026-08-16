قیمت امروز Osobot

قیمت لحظه‌ ای Osobot (OSO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7,64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OSO به USD برابر با $ 0 برای هر OSO می‌ باشد.

توکن Osobot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 132 374 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 98,01B OSO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OSO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OSO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1,17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Osobot (OSO)

ارزش بازار $ 132,37K$ 132,37K $ 132,37K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 134,23K$ 134,23K $ 134,23K سرمایه در گردش 98,01B 98,01B 98,01B عرضه کل 99 382 477 702,66833 99 382 477 702,66833 99 382 477 702,66833

ارزش بازار فعلی Osobot برابر است با $ 132,37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OSO برابر است با 98,01B، و عرضه کل آن 99382477702.66833 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 134,23K است.