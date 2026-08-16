قیمت امروز ORBIO

قیمت لحظه‌ ای ORBIO (ORBIO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ORBIO به USD برابر با $ 0 برای هر ORBIO می‌ باشد.

توکن ORBIO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,884.23 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 33.62B ORBIO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ORBIO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00396685 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ORBIO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ORBIO (ORBIO)

ارزش بازار $ 18.88K$ 18.88K $ 18.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.19K$ 19.19K $ 19.19K سرمایه در گردش 33.62B 33.62B 33.62B عرضه کل 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898

ارزش بازار فعلی ORBIO برابر است با $ 18.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ORBIO برابر است با 33.62B، و عرضه کل آن 43897015490.06898 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.19K است.