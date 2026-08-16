قیمت امروز openagentmarket

قیمت لحظه‌ ای openagentmarket (OPENAGENTMARKET) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OPENAGENTMARKET به USD برابر با $ 0 برای هر OPENAGENTMARKET می‌ باشد.

توکن openagentmarket در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 41,645 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B OPENAGENTMARKET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OPENAGENTMARKET در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OPENAGENTMARKET طی یک ساعت گذشته به میزان +0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -2.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار openagentmarket (OPENAGENTMARKET)

ارزش بازار $ 41.65K$ 41.65K $ 41.65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.65K$ 41.65K $ 41.65K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی openagentmarket برابر است با $ 41.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OPENAGENTMARKET برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.65K است.