قیمت امروز Opcode

قیمت لحظه‌ ای Opcode (OPCODE) در حال حاضر برابر با $ 0.03733269 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OPCODE به USD برابر با $ 0.03733269 برای هر OPCODE می‌ باشد.

توکن Opcode در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,332,695 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B OPCODE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OPCODE در بازه‌ ای بین $ 0.03733134 (حداقل) و $ 0.03733434 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04587377 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03650804 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OPCODE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 48.79 رسیده است.

اطلاعات بازار Opcode (OPCODE)

ارزش بازار $ 37.33M$ 37.33M $ 37.33M حجم (24 ساعته) $ 48.79$ 48.79 $ 48.79 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.33M$ 37.33M $ 37.33M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Opcode برابر است با $ 37.33M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 48.79. عرضه در گردش OPCODE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.33M است.