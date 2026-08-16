قیمت امروز Ooo

قیمت لحظه‌ ای Ooo (OOO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OOO به USD برابر با $ 0 برای هر OOO می‌ باشد.

توکن Ooo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,874.89 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 925.70M OOO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OOO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01048217 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OOO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -2.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ooo (OOO)

ارزش بازار $ 14.87K$ 14.87K $ 14.87K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.87K$ 14.87K $ 14.87K سرمایه در گردش 925.70M 925.70M 925.70M عرضه کل 925,696,551.8624719 925,696,551.8624719 925,696,551.8624719

ارزش بازار فعلی Ooo برابر است با $ 14.87K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OOO برابر است با 925.70M، و عرضه کل آن 925696551.8624719 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.87K است.