قیمت امروز Okratech

قیمت لحظه‌ ای Okratech (ORT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ORT به USD برابر با $ 0 برای هر ORT می‌ باشد.

توکن Okratech در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,882 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 870.74M ORT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ORT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.121426 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ORT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +8.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Okratech (ORT)

ارزش بازار $ 20.88K$ 20.88K $ 20.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K سرمایه در گردش 870.74M 870.74M 870.74M عرضه کل 874,000,000.0 874,000,000.0 874,000,000.0

ارزش بازار فعلی Okratech برابر است با $ 20.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ORT برابر است با 870.74M، و عرضه کل آن 874000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.96K است.