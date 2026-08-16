قیمت امروز Mushu

قیمت لحظه‌ ای Mushu (MUSHU) در حال حاضر برابر با $ 0.00653632 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MUSHU به USD برابر با $ 0.00653632 برای هر MUSHU می‌ باشد.

توکن Mushu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,043,910 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 159.70M MUSHU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MUSHU در بازه‌ ای بین $ 0.00655753 (حداقل) و $ 0.00724387 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03407162 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00100961 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MUSHU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.93% و در هفت روز اخیر به میزان -14.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.74K رسیده است.

اطلاعات بازار Mushu (MUSHU)

ارزش بازار $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M حجم (24 ساعته) $ 58.74K$ 58.74K $ 58.74K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M سرمایه در گردش 159.70M 159.70M 159.70M عرضه کل 159,704,491.930677 159,704,491.930677 159,704,491.930677

ارزش بازار فعلی Mushu برابر است با $ 1.04M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.74K. عرضه در گردش MUSHU برابر است با 159.70M، و عرضه کل آن 159704491.930677 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.04M است.