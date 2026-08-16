قیمت امروز MUNTZE

قیمت لحظه‌ ای MUNTZE (MUNTZE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MUNTZE به USD برابر با $ 0 برای هر MUNTZE می‌ باشد.

توکن MUNTZE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,094.79 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 965.79M MUNTZE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MUNTZE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MUNTZE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MUNTZE (MUNTZE)

ارزش بازار $ 18.09K$ 18.09K $ 18.09K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K سرمایه در گردش 965.79M 965.79M 965.79M عرضه کل 999,990,898.960216 999,990,898.960216 999,990,898.960216

ارزش بازار فعلی MUNTZE برابر است با $ 18.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MUNTZE برابر است با 965.79M، و عرضه کل آن 999990898.960216 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.74K است.