قیمت امروز Multicycle Cockroach

قیمت لحظه‌ ای Multicycle Cockroach (COCKROACH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COCKROACH به USD برابر با $ 0 برای هر COCKROACH می‌ باشد.

توکن Multicycle Cockroach در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,158 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.25M COCKROACH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COCKROACH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COCKROACH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -14.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Multicycle Cockroach (COCKROACH)

ارزش بازار $ 25.16K$ 25.16K $ 25.16K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.16K$ 25.16K $ 25.16K سرمایه در گردش 999.25M 999.25M 999.25M عرضه کل 999,251,038.840964 999,251,038.840964 999,251,038.840964

ارزش بازار فعلی Multicycle Cockroach برابر است با $ 25.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش COCKROACH برابر است با 999.25M، و عرضه کل آن 999251038.840964 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.16K است.