قیمت امروز Moby AI

قیمت لحظه‌ ای Moby AI (MOBY) در حال حاضر برابر با $ 0.001807 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOBY به USD برابر با $ 0.001807 برای هر MOBY می‌ باشد.

توکن Moby AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,806,898 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.95M MOBY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOBY در بازه‌ ای بین $ 0.00175831 (حداقل) و $ 0.00182834 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.19171 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00140746 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOBY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +8.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 150.51K رسیده است.

اطلاعات بازار Moby AI (MOBY)

ارزش بازار $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M حجم (24 ساعته) $ 150.51K$ 150.51K $ 150.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M سرمایه در گردش 999.95M 999.95M 999.95M عرضه کل 999,948,098.29252 999,948,098.29252 999,948,098.29252

ارزش بازار فعلی Moby AI برابر است با $ 1.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 150.51K. عرضه در گردش MOBY برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999948098.29252 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.81M است.