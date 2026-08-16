قیمت امروز Meme Man

قیمت لحظه‌ ای Meme Man (MM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MM به USD برابر با $ 0 برای هر MM می‌ باشد.

توکن Meme Man در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,602 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.65M MM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00386809 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -31.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Meme Man (MM)

ارزش بازار $ 30.60K$ 30.60K $ 30.60K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.60K$ 30.60K $ 30.60K سرمایه در گردش 999.65M 999.65M 999.65M عرضه کل 999,653,463.050106 999,653,463.050106 999,653,463.050106

ارزش بازار فعلی Meme Man برابر است با $ 30.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MM برابر است با 999.65M، و عرضه کل آن 999653463.050106 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.60K است.