قیمت امروز make no mistakes

قیمت لحظه‌ ای make no mistakes (CLAUDE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLAUDE به USD برابر با $ 0 برای هر CLAUDE می‌ باشد.

توکن make no mistakes در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,731.52 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.92M CLAUDE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLAUDE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00416753 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLAUDE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -0.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار make no mistakes (CLAUDE)

ارزش بازار $ 13.73K$ 13.73K $ 13.73K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.73K$ 13.73K $ 13.73K سرمایه در گردش 999.92M 999.92M 999.92M عرضه کل 999,924,059.090961 999,924,059.090961 999,924,059.090961

ارزش بازار فعلی make no mistakes برابر است با $ 13.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CLAUDE برابر است با 999.92M، و عرضه کل آن 999924059.090961 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.73K است.