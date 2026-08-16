قیمت امروز Loyal

قیمت لحظه‌ ای Loyal (LOYAL) در حال حاضر برابر با $ 0.144489 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOYAL به USD برابر با $ 0.144489 برای هر LOYAL می‌ باشد.

توکن Loyal در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,805,343 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.49M LOYAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOYAL در بازه‌ ای بین $ 0.144119 (حداقل) و $ 0.144491 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.371779 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.105445 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOYAL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.31 رسیده است.

اطلاعات بازار Loyal (LOYAL)

ارزش بازار $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M حجم (24 ساعته) $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M سرمایه در گردش 12.49M 12.49M 12.49M عرضه کل 20,571,741.499015 20,571,741.499015 20,571,741.499015

ارزش بازار فعلی Loyal برابر است با $ 1.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.31. عرضه در گردش LOYAL برابر است با 12.49M، و عرضه کل آن 20571741.499015 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.97M است.