قیمت امروز LIKE

قیمت لحظه‌ ای LIKE (LIKE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LIKE به USD برابر با $ 0 برای هر LIKE می‌ باشد.

توکن LIKE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 257,792 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 395.11M LIKE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LIKE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.041 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LIKE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.29% و در هفت روز اخیر به میزان -5.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.76K رسیده است.

اطلاعات بازار LIKE (LIKE)

ارزش بازار $ 257.79K$ 257.79K $ 257.79K حجم (24 ساعته) $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 326.23K$ 326.23K $ 326.23K سرمایه در گردش 395.11M 395.11M 395.11M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی LIKE برابر است با $ 257.79K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.76K. عرضه در گردش LIKE برابر است با 395.11M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 326.23K است.