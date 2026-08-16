قیمت امروز Life Crypto

قیمت لحظه‌ ای Life Crypto (LIFE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LIFE به USD برابر با $ 0 برای هر LIFE می‌ باشد.

توکن Life Crypto در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 69,428 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.75B LIFE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LIFE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02097488 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LIFE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.83% و در هفت روز اخیر به میزان +38.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Life Crypto (LIFE)

ارزش بازار $ 69.43K$ 69.43K $ 69.43K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 72.92K$ 72.92K $ 72.92K سرمایه در گردش 2.75B 2.75B 2.75B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Life Crypto برابر است با $ 69.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LIFE برابر است با 2.75B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 72.92K است.