قیمت امروز LEON AI

قیمت لحظه‌ ای LEON AI (LEON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LEON به USD برابر با $ 0 برای هر LEON می‌ باشد.

توکن LEON AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,363 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.84M LEON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LEON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00127863 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LEON طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -8.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار LEON AI (LEON)

ارزش بازار $ 22.36K$ 22.36K $ 22.36K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.36K$ 22.36K $ 22.36K سرمایه در گردش 999.84M 999.84M 999.84M عرضه کل 999,844,014.3291306 999,844,014.3291306 999,844,014.3291306

ارزش بازار فعلی LEON AI برابر است با $ 22.36K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LEON برابر است با 999.84M، و عرضه کل آن 999844014.3291306 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.36K است.