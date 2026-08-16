قیمت امروز Lead Ai

قیمت لحظه‌ ای Lead Ai (LAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LAI به USD برابر با $ 0 برای هر LAI می‌ باشد.

توکن Lead Ai در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,434.26 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 400.00M LAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Lead Ai (LAI)

ارزش بازار $ 16.43K$ 16.43K $ 16.43K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.76K$ 28.76K $ 28.76K سرمایه در گردش 400.00M 400.00M 400.00M عرضه کل 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

ارزش بازار فعلی Lead Ai برابر است با $ 16.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LAI برابر است با 400.00M، و عرضه کل آن 700000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.76K است.