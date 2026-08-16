قیمت امروز Kobecoin

قیمت لحظه‌ ای Kobecoin (KOBX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KOBX به USD برابر با $ 0 برای هر KOBX می‌ باشد.

توکن Kobecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 406 721 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 990,26M KOBX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KOBX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KOBX طی یک ساعت گذشته به میزان -0,02% و در هفت روز اخیر به میزان +22,09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6,91K رسیده است.

اطلاعات بازار Kobecoin (KOBX)

ارزش بازار $ 406,72K$ 406,72K $ 406,72K حجم (24 ساعته) $ 6,91K$ 6,91K $ 6,91K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 406,72K$ 406,72K $ 406,72K سرمایه در گردش 990,26M 990,26M 990,26M عرضه کل 990 257 269,712726 990 257 269,712726 990 257 269,712726

ارزش بازار فعلی Kobecoin برابر است با $ 406,72K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6,91K. عرضه در گردش KOBX برابر است با 990,26M، و عرضه کل آن 990257269.712726 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 406,72K است.