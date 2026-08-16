قیمت امروز Khorus

قیمت لحظه‌ ای Khorus (KHO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KHO به USD برابر با $ 0 برای هر KHO می‌ باشد.

توکن Khorus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,377.22 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 828.00M KHO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KHO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00108917 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KHO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Khorus (KHO)

ارزش بازار $ 12.38K$ 12.38K $ 12.38K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.95K$ 14.95K $ 14.95K سرمایه در گردش 828.00M 828.00M 828.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Khorus برابر است با $ 12.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KHO برابر است با 828.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.95K است.