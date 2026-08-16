قیمت امروز Kendu

قیمت لحظه‌ ای Kendu (KENDU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KENDU به USD برابر با $ 0 برای هر KENDU می‌ باشد.

توکن Kendu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,689,509 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 993.18B KENDU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KENDU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KENDU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -5.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Kendu (KENDU)

ارزش بازار $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M سرمایه در گردش 993.18B 993.18B 993.18B عرضه کل 996,647,016,442.992 996,647,016,442.992 996,647,016,442.992

ارزش بازار فعلی Kendu برابر است با $ 2.69M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KENDU برابر است با 993.18B، و عرضه کل آن 996647016442.992 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.70M است.