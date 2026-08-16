قیمت امروز Kasta

قیمت لحظه‌ ای Kasta (KASTA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KASTA به USD برابر با $ 0 برای هر KASTA می‌ باشد.

توکن Kasta در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 170,789 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 765.44M KASTA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KASTA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.13 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KASTA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -10.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 111.22 رسیده است.

اطلاعات بازار Kasta (KASTA)

ارزش بازار $ 170.79K$ 170.79K $ 170.79K حجم (24 ساعته) $ 111.22$ 111.22 $ 111.22 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 334.58K$ 334.58K $ 334.58K سرمایه در گردش 765.44M 765.44M 765.44M عرضه کل 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0

ارزش بازار فعلی Kasta برابر است با $ 170.79K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 111.22. عرضه در گردش KASTA برابر است با 765.44M، و عرضه کل آن 1499516764.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 334.58K است.