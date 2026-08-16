قیمت امروز KARMA

قیمت لحظه‌ ای KARMA (KARMA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KARMA به USD برابر با $ 0 برای هر KARMA می‌ باشد.

توکن KARMA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 339,390 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B KARMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KARMA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02074913 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KARMA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.04 رسیده است.

اطلاعات بازار KARMA (KARMA)

ارزش بازار $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K حجم (24 ساعته) $ 10.04$ 10.04 $ 10.04 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 339.39K$ 339.39K $ 339.39K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی KARMA برابر است با $ 339.39K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.04. عرضه در گردش KARMA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 339.39K است.