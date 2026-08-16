قیمت امروز JADE Protocol

قیمت لحظه‌ ای JADE Protocol (JADE) در حال حاضر برابر با $ 0.04662173 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JADE به USD برابر با $ 0.04662173 برای هر JADE می‌ باشد.

توکن JADE Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,617.97 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 356.58K JADE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JADE در بازه‌ ای بین $ 0.04567202 (حداقل) و $ 0.04743423 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.397623 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04567202 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JADE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -14.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 244.90 رسیده است.

اطلاعات بازار JADE Protocol (JADE)

ارزش بازار $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K حجم (24 ساعته) $ 244.90$ 244.90 $ 244.90 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K سرمایه در گردش 356.58K 356.58K 356.58K عرضه کل 416,362.333865976 416,362.333865976 416,362.333865976

ارزش بازار فعلی JADE Protocol برابر است با $ 16.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 244.90. عرضه در گردش JADE برابر است با 356.58K، و عرضه کل آن 416362.333865976 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.41K است.