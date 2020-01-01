پروژه‌های استخراج موبایلی این امکان را فراهم می‌کنند که کاربران بدون نیاز به سخت‌افزارهای پرمصرف، مستقیماً از طریق برنامه‌های تلفن همراه به استخراج یا کسب رمزارز بپردازند. این شبکه‌ها با تکیه بر پردازنده‌های موبایل یا سازوکارهای مبتنی بر اثبات مشارکت، بر دسترسی‌پذیری گسترده برای عموم کاربران تمرکز دارند. توکن‌های این حوزه معمولاً بر رشد سریع تعداد کاربران، زیرساخت‌های سبک برای گره‌های شبکه و مشارکت فراگیر در شبکه تأکید می‌کنند.

از مهم‌ترین انتقادات وارد بر این دسته از توکن‌ها می‌توان به نبود کاربرد واقعی و شفاف برای دارایی استخراج‌شده، تأخیرهای طولانی در راه‌اندازی شبکه اصلی، و نگرانی‌ها درباره این موضوع اشاره کرد که برخی از این برنامه‌ها عمدتاً با هدف کسب درآمد از داده‌های کاربران طراحی شده‌اند.

هدف اصلی این پروژه‌ها دستیابی به پذیرش گسترده در سطح جهانی و ایجاد اقتصادهای دیجیتال فراگیر است؛ به‌گونه‌ای که با کاهش چشمگیر موانع فنی ورود، کاربران عادی گوشی‌های هوشمند نیز بتوانند به‌سادگی در این اکوسیستم‌ها مشارکت کنند.

این شبکه‌ها به‌جای تکیه بر استخراج محاسباتی سنگین، از سازوکارهای اجماع سبک‌تر مانند اثبات سهام یا مدل‌های مبتنی بر مشارکت کاربران استفاده می‌کنند. در این چارچوب، امنیت شبکه از طریق یک پایگاه گسترده و توزیع‌شده از کاربران موبایلی تأمین می‌شود که با تعامل و فعالیت خود، به حفظ یکپارچگی و اعتبار شبکه کمک می‌کنند.

این دسته به پروژه‌های بلاکچینی اشاره دارد که به کاربران امکان می‌دهند بدون نیاز به سخت‌افزارهای گران‌قیمت یا مصرف بالای انرژی، مستقیماً از طریق اپلیکیشن‌های گوشی هوشمند اقدام به کسب رمزارز کنند.

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