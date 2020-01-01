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برترین توکن‌های استخراج موبایلی بر اساس ارزش بازار

پروژه‌های استخراج موبایلی این امکان را فراهم می‌کنند که کاربران بدون نیاز به سخت‌افزارهای پرمصرف، مستقیماً از طریق برنامه‌های تلفن همراه به استخراج یا کسب رمزارز بپردازند. این شبکه‌ها با تکیه بر پردازنده‌های موبایل یا سازوکارهای مبتنی بر اثبات مشارکت، بر دسترسی‌پذیری گسترده برای عموم کاربران تمرکز دارند. توکن‌های این حوزه معمولاً بر رشد سریع تعداد کاربران، زیرساخت‌های سبک برای گره‌های شبکه و مشارکت فراگیر در شبکه تأکید می‌کنند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08739
-0.45%
-2.60%
-4.05%
$ 936.48M
$ 1.22M
2
ORE
ORE
ORE
$ 60.33
+0.25%
-0.00%
+3.16%
$ 29.06M
$ 510.35K
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0.202715
+3.49%
+0.00%
-16.88%
$ 16.36M
$ 742.25
4
ALTDeer
ALTDeer
ALT
$ 0.00885325
0.00%
+0.01%
-6.73%
$ 4.61M
$ 2.35
5
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00412
+0.73%
+2.46%
+3.74%
$ 2.30M
$ 11.10M
6
Sallar
Sallar
ALL
$ 0.00024676
+0.09%
+0.01%
-5.23%
$ 641.46K
$ 53.94
7
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.004424
0.00%
+0.14%
-4.28%
$ 463.62K
$ 4.87M
8
Scala
Scala
XLA
$ 2.78E-6
-1.07%
+1.70%
-9.45%
$ 40.12K
--
9
Athene Network
Athene Network
ATN
$ 2.17E-6
0.00%
-29.60%
-29.55%
$ 26.27K
--
10
JADE Protocol
JADE Protocol
JADE
$ 0.04653477
+0.11%
0.00%
-15.82%
$ 16.60K
$ 253.15
11
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000088
0.00%
0.00%
+15.38%
--
$ 119.05M

سوالات متداول

دسته بندی رمزارزهای استخراج موبایلی شامل چه مواردی است؟
این دسته به پروژه‌های بلاکچینی اشاره دارد که به کاربران امکان می‌دهند بدون نیاز به سخت‌افزارهای گران‌قیمت یا مصرف بالای انرژی، مستقیماً از طریق اپلیکیشن‌های گوشی هوشمند اقدام به کسب رمزارز کنند.
شبکه‌های استخراج موبایلی چگونه بدون ماینرهای سنتی امنیت بلاکچین خود را تأمین می‌کنند؟
این شبکه‌ها به‌جای تکیه بر استخراج محاسباتی سنگین، از سازوکارهای اجماع سبک‌تر مانند اثبات سهام یا مدل‌های مبتنی بر مشارکت کاربران استفاده می‌کنند. در این چارچوب، امنیت شبکه از طریق یک پایگاه گسترده و توزیع‌شده از کاربران موبایلی تأمین می‌شود که با تعامل و فعالیت خود، به حفظ یکپارچگی و اعتبار شبکه کمک می‌کنند.
هدف اصلی پروژه‌های رمزارزی مبتنی بر استخراج موبایلی چیست؟
هدف اصلی این پروژه‌ها دستیابی به پذیرش گسترده در سطح جهانی و ایجاد اقتصادهای دیجیتال فراگیر است؛ به‌گونه‌ای که با کاهش چشمگیر موانع فنی ورود، کاربران عادی گوشی‌های هوشمند نیز بتوانند به‌سادگی در این اکوسیستم‌ها مشارکت کنند.
انتقادات رایج نسبت به توکن‌های استخراج موبایلی چیست؟
از مهم‌ترین انتقادات وارد بر این دسته از توکن‌ها می‌توان به نبود کاربرد واقعی و شفاف برای دارایی استخراج‌شده، تأخیرهای طولانی در راه‌اندازی شبکه اصلی، و نگرانی‌ها درباره این موضوع اشاره کرد که برخی از این برنامه‌ها عمدتاً با هدف کسب درآمد از داده‌های کاربران طراحی شده‌اند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استخراج موبایل، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.