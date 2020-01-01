پروژههای استخراج موبایلی این امکان را فراهم میکنند که کاربران بدون نیاز به سختافزارهای پرمصرف، مستقیماً از طریق برنامههای تلفن همراه به استخراج یا کسب رمزارز بپردازند. این شبکهها با تکیه بر پردازندههای موبایل یا سازوکارهای مبتنی بر اثبات مشارکت، بر دسترسیپذیری گسترده برای عموم کاربران تمرکز دارند. توکنهای این حوزه معمولاً بر رشد سریع تعداد کاربران، زیرساختهای سبک برای گرههای شبکه و مشارکت فراگیر در شبکه تأکید میکنند.
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