قیمت امروز ISO Chain

قیمت لحظه‌ ای ISO Chain (ISO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ISO به USD برابر با $ 0 برای هر ISO می‌ باشد.

توکن ISO Chain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,092.06 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.42M ISO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ISO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ISO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ISO Chain (ISO)

ارزش بازار $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K سرمایه در گردش 998.42M 998.42M 998.42M عرضه کل 998,423,209.322904 998,423,209.322904 998,423,209.322904

ارزش بازار فعلی ISO Chain برابر است با $ 15.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ISO برابر است با 998.42M، و عرضه کل آن 998423209.322904 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.09K است.