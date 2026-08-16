قیمت امروز IRON Titanium

قیمت لحظه‌ ای IRON Titanium (TITAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TITAN به USD برابر با $ 0 برای هر TITAN می‌ باشد.

توکن IRON Titanium در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 69,943 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 35.01T TITAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TITAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 64.19 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TITAN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار IRON Titanium (TITAN)

ارزش بازار $ 69.94K$ 69.94K $ 69.94K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 69.94K$ 69.94K $ 69.94K سرمایه در گردش 35.01T 35.01T 35.01T عرضه کل 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63

ارزش بازار فعلی IRON Titanium برابر است با $ 69.94K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TITAN برابر است با 35.01T، و عرضه کل آن 35005725274582.63 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 69.94K است.