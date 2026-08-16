قیمت امروز Indigo Protocol

قیمت لحظه‌ ای Indigo Protocol (INDY) در حال حاضر برابر با $ 0.083097 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INDY به USD برابر با $ 0.083097 برای هر INDY می‌ باشد.

توکن Indigo Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,588,258 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 19.11M INDY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INDY در بازه‌ ای بین $ 0.082619 (حداقل) و $ 0.084785 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.5 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.068265 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INDY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -13.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 634.35 رسیده است.

اطلاعات بازار Indigo Protocol (INDY)

ارزش بازار $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M حجم (24 ساعته) $ 634.35$ 634.35 $ 634.35 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M سرمایه در گردش 19.11M 19.11M 19.11M عرضه کل 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

ارزش بازار فعلی Indigo Protocol برابر است با $ 1.59M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 634.35. عرضه در گردش INDY برابر است با 19.11M، و عرضه کل آن 35000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.91M است.