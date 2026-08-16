قیمت امروز IncomRWA

قیمت لحظه‌ ای IncomRWA (IRWA) در حال حاضر برابر با $ 0.02386413 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IRWA به USD برابر با $ 0.02386413 برای هر IRWA می‌ باشد.

توکن IncomRWA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,806,250 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 69.96M IRWA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IRWA در بازه‌ ای بین $ 0.02265004 (حداقل) و $ 0.02413801 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03152589 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01401945 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IRWA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -6.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.62K رسیده است.

اطلاعات بازار IncomRWA (IRWA)

ارزش بازار $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M حجم (24 ساعته) $ 2.62K$ 2.62K $ 2.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M سرمایه در گردش 69.96M 69.96M 69.96M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی IncomRWA برابر است با $ 1.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.62K. عرضه در گردش IRWA برابر است با 69.96M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.39M است.