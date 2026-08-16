قیمت امروز IGRA

قیمت لحظه‌ ای IGRA (IGRA) در حال حاضر برابر با $ 0.00523458 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IGRA به USD برابر با $ 0.00523458 برای هر IGRA می‌ باشد.

توکن IGRA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 276,421 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 52.81M IGRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IGRA در بازه‌ ای بین $ 0.00447451 (حداقل) و $ 0.00627201 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00799582 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00368711 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IGRA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.89% و در هفت روز اخیر به میزان -24.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.60K رسیده است.

اطلاعات بازار IGRA (IGRA)

ارزش بازار $ 276.42K$ 276.42K $ 276.42K حجم (24 ساعته) $ 14.60K$ 14.60K $ 14.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M سرمایه در گردش 52.81M 52.81M 52.81M عرضه کل 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814

ارزش بازار فعلی IGRA برابر است با $ 276.42K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.60K. عرضه در گردش IGRA برابر است با 52.81M، و عرضه کل آن 1072351533.564814 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.61M است.