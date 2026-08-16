قیمت امروز IdleMine

قیمت لحظه‌ ای IdleMine (IDLE) در حال حاضر برابر با $ 0.0016624 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IDLE به USD برابر با $ 0.0016624 برای هر IDLE می‌ باشد.

توکن IdleMine در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,619,093 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.80B IDLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IDLE در بازه‌ ای بین $ 0.0016487 (حداقل) و $ 0.00167438 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00337292 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00143129 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IDLE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +0.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 100.63K رسیده است.

اطلاعات بازار IdleMine (IDLE)

ارزش بازار $ 16.62M$ 16.62M $ 16.62M حجم (24 ساعته) $ 100.63K$ 100.63K $ 100.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.62M$ 16.62M $ 16.62M سرمایه در گردش 4.80B 4.80B 4.80B عرضه کل 9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918

ارزش بازار فعلی IdleMine برابر است با $ 16.62M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 100.63K. عرضه در گردش IDLE برابر است با 4.80B، و عرضه کل آن 9999988644.374918 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.62M است.