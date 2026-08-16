قیمت امروز HyperLink hlHYPE

قیمت لحظه‌ ای HyperLink hlHYPE (HLHYPE) در حال حاضر برابر با $ 56.47 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HLHYPE به USD برابر با $ 56.47 برای هر HLHYPE می‌ باشد.

توکن HyperLink hlHYPE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,563,317 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 133.94K HLHYPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HLHYPE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 69.21 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 54.04 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HLHYPE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.05 رسیده است.

اطلاعات بازار HyperLink hlHYPE (HLHYPE)

ارزش بازار $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M حجم (24 ساعته) $ 56.05$ 56.05 $ 56.05 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M سرمایه در گردش 133.94K 133.94K 133.94K عرضه کل 133,944.4243960772 133,944.4243960772 133,944.4243960772

ارزش بازار فعلی HyperLink hlHYPE برابر است با $ 7.56M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.05. عرضه در گردش HLHYPE برابر است با 133.94K، و عرضه کل آن 133944.4243960772 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.56M است.