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برترین توکن‌ های Liquid Staked HYPE بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش Liquid Staked HYPE را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 58.25
-0.05%
+0.01%
+4.65%
$ 798.52M
$ 2.63M
2
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 56.93
-0.07%
+0.01%
+4.63%
$ 169.69M
$ 12.18K
3
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 58.05
-0.05%
+0.01%
+4.67%
$ 34.31M
$ 12.35
4
HyperLink hlHYPE
HyperLink hlHYPE
HLHYPE
$ 56.47
0.00%
0.00%
+3.48%
$ 7.56M
$ 56.05
5
Kintsu Staked Hype
Kintsu Staked Hype
SHYPE
$ 55.37
0.00%
--
+1.48%
$ 43.48K
$ 16.56

سوالات متداول

توکن‌ های Liquid Staked HYPE چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های Liquid Staked HYPE به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 5 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.01B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن Liquid Staked HYPE چیست؟
در میان توکن‌ های دسته Liquid Staked HYPE که در MEXC رصد می‌شوند، توکن KHYPE با ثبت تغییر قیمتی 0.01% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن Liquid Staked HYPE در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 5 توکن از دسته Liquid Staked HYPE را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص Liquid Staked HYPE می‌توان به KHYPE, STHYPE, KMHYPE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته Liquid Staked HYPE چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های Liquid Staked HYPE در حال حاضر حدود $1.01B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش Liquid Staked HYPE ، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.