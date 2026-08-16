قیمت امروز HyperHam

قیمت لحظه‌ ای HyperHam (HAM) در حال حاضر برابر با $ 1.35 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HAM به USD برابر با $ 1.35 برای هر HAM می‌ باشد.

توکن HyperHam در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 69,308 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 70.76K HAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HAM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.37 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.492252 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HAM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +14.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.06 رسیده است.

اطلاعات بازار HyperHam (HAM)

ارزش بازار $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K حجم (24 ساعته) $ 4.06$ 4.06 $ 4.06 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K سرمایه در گردش 70.76K 70.76K 70.76K عرضه کل 70,764.35605798208 70,764.35605798208 70,764.35605798208

ارزش بازار فعلی HyperHam برابر است با $ 69.31K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.06. عرضه در گردش HAM برابر است با 70.76K، و عرضه کل آن 70764.35605798208 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 69.31K است.