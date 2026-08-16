قیمت امروز Hydra

قیمت لحظه‌ ای Hydra (HYDRA) در حال حاضر برابر با $ 0.02617772 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HYDRA به USD برابر با $ 0.02617772 برای هر HYDRA می‌ باشد.

توکن Hydra در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 786,728 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 30.05M HYDRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HYDRA در بازه‌ ای بین $ 0.02617417 (حداقل) و $ 0.02637768 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 51.99 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0203534 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HYDRA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 69.09 رسیده است.

اطلاعات بازار Hydra (HYDRA)

ارزش بازار $ 786.73K$ 786.73K $ 786.73K حجم (24 ساعته) $ 69.09$ 69.09 $ 69.09 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 849.55K$ 849.55K $ 849.55K سرمایه در گردش 30.05M 30.05M 30.05M عرضه کل 32,452,986.04680925 32,452,986.04680925 32,452,986.04680925

ارزش بازار فعلی Hydra برابر است با $ 786.73K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 69.09. عرضه در گردش HYDRA برابر است با 30.05M، و عرضه کل آن 32452986.04680925 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 849.55K است.