قیمت امروز Hosky

قیمت لحظه‌ ای Hosky (HOSKY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOSKY به USD برابر با $ 0 برای هر HOSKY می‌ باشد.

توکن Hosky در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,892,430 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,000.00T HOSKY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOSKY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOSKY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.32% و در هفت روز اخیر به میزان -10.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Hosky (HOSKY)

ارزش بازار $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M سرمایه در گردش 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T عرضه کل 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

ارزش بازار فعلی Hosky برابر است با $ 5.89M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOSKY برابر است با 1,000.00T، و عرضه کل آن 1.0e+15 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.89M است.