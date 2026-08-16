قیمت امروز Hbadger

قیمت لحظه‌ ای Hbadger (HBADG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HBADG به USD برابر با $ 0 برای هر HBADG می‌ باشد.

توکن Hbadger در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,985 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.12B HBADG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HBADG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HBADG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.24% و در هفت روز اخیر به میزان -6.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Hbadger (HBADG)

ارزش بازار $ 63.99K$ 63.99K $ 63.99K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 92.02K$ 92.02K $ 92.02K سرمایه در گردش 6.12B 6.12B 6.12B عرضه کل 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

ارزش بازار فعلی Hbadger برابر است با $ 63.99K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HBADG برابر است با 6.12B، و عرضه کل آن 8800000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 92.02K است.