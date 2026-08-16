قیمت امروز gugugaga

قیمت لحظه‌ ای gugugaga (咕咕嘎嘎) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 咕咕嘎嘎 به USD برابر با $ 0 برای هر 咕咕嘎嘎 می‌ باشد.

توکن gugugaga در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 67,522 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 995.94M 咕咕嘎嘎 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 咕咕嘎嘎 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 咕咕嘎嘎 طی یک ساعت گذشته به میزان -1.18% و در هفت روز اخیر به میزان -18.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار gugugaga (咕咕嘎嘎)

ارزش بازار $ 67.52K$ 67.52K $ 67.52K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 67.52K$ 67.52K $ 67.52K سرمایه در گردش 995.94M 995.94M 995.94M عرضه کل 995,943,895.618317 995,943,895.618317 995,943,895.618317

ارزش بازار فعلی gugugaga برابر است با $ 67.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 咕咕嘎嘎 برابر است با 995.94M، و عرضه کل آن 995943895.618317 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 67.52K است.