GTETHGTETH چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع GTETH (GTETH) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت GTETH (USD)

ارزش GTETH (GTETH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GTETH (GTETH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GTETH را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GTETH را بررسی کنید!

GTETH به ارزهای محلی

توکنومیکس GTETH (GTETH)

درک، توکنومیکس GTETH (GTETH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GTETH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره GTETH (GTETH) امروز GTETH (GTETH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GTETH به واحد USD برابر است با 4,084.5 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GTETH نسبت به USD چقدر است؟ $ 4,084.5 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GTETH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GTETH چقدر است؟ ارزش بازار GTETH برابر است با $ 628.44M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GTETH چقدر است؟ عرضه در گردش GTETH برابر است با 153.82K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GTETH چقدر بوده است؟ GTETH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4,751.71 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GTETH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GTETH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 3,417.87 USD رسید. حجم معاملات GTETH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GTETH برابر است با -- USD . آیا GTETH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GTETH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GTETH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GTETH (GTETH)