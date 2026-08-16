قیمت امروز Giggle Cat

قیمت لحظه‌ ای Giggle Cat (GICAT) در حال حاضر برابر با $ 0.002357 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GICAT به USD برابر با $ 0.002357 برای هر GICAT می‌ باشد.

توکن Giggle Cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 235,708 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M GICAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GICAT در بازه‌ ای بین $ 0.00235806 (حداقل) و $ 0.00237546 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00775449 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00214368 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GICAT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.24% و در هفت روز اخیر به میزان -7.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 17.79 رسیده است.

اطلاعات بازار Giggle Cat (GICAT)

ارزش بازار $ 235.71K$ 235.71K $ 235.71K حجم (24 ساعته) $ 17.79$ 17.79 $ 17.79 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 235.71K$ 235.71K $ 235.71K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Giggle Cat برابر است با $ 235.71K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 17.79. عرضه در گردش GICAT برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 235.71K است.