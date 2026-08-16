قیمت امروز Galapagos Token

قیمت لحظه‌ ای Galapagos Token (0.000001) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 0.000001 به USD برابر با $ 0 برای هر 0.000001 می‌ باشد.

توکن Galapagos Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 47,325 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.91M 0.000001 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 0.000001 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 0.000001 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -2.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Galapagos Token (0.000001)

ارزش بازار $ 47.33K$ 47.33K $ 47.33K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.33K$ 47.33K $ 47.33K سرمایه در گردش 999.91M 999.91M 999.91M عرضه کل 999,910,608.186721 999,910,608.186721 999,910,608.186721

ارزش بازار فعلی Galapagos Token برابر است با $ 47.33K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 0.000001 برابر است با 999.91M، و عرضه کل آن 999910608.186721 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.33K است.