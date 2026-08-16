قیمت امروز FROGBULL

قیمت لحظه‌ ای FROGBULL (FROGBULL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FROGBULL به USD برابر با $ 0 برای هر FROGBULL می‌ باشد.

توکن FROGBULL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,925 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 957.19M FROGBULL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FROGBULL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0025118 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FROGBULL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان +23.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FROGBULL (FROGBULL)

ارزش بازار $ 24.93K$ 24.93K $ 24.93K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.93K$ 24.93K $ 24.93K سرمایه در گردش 957.19M 957.19M 957.19M عرضه کل 957,194,501.955429 957,194,501.955429 957,194,501.955429

ارزش بازار فعلی FROGBULL برابر است با $ 24.93K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FROGBULL برابر است با 957.19M، و عرضه کل آن 957194501.955429 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.93K است.